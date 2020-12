மாவட்ட செய்திகள்

2 கன்றுக்குட்டிகளை கடித்துக் கொன்ற சிறுத்தை கூண்டு வைத்து பிடிக்க வனத்துறையினர் நடவடிக்கை + "||" + Forest officials take action to capture the leopard that bit 2 calves

