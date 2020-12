மாவட்ட செய்திகள்

9 மாதங்களுக்கு பிறகு குமரியில் 75 டாஸ்மாக் ‘பார்’கள் திறப்பு கொரோனா விதிமுறைகளை பின்பற்றி மது பிரியர்களுக்கு அனுமதி + "||" + 75 Tasmac bars open in Kumari after 9 months Liquor lovers allowed following Corona rules

9 மாதங்களுக்கு பிறகு குமரியில் 75 டாஸ்மாக் ‘பார்’கள் திறப்பு கொரோனா விதிமுறைகளை பின்பற்றி மது பிரியர்களுக்கு அனுமதி