மாவட்ட செய்திகள்

மாநில தலைவர் கைதுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட இந்து முன்னணியினர் 190 பேர் கைது + "||" + The head of state condemned the arrest 190 Hindu leaders arrested in road blockade

மாநில தலைவர் கைதுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட இந்து முன்னணியினர் 190 பேர் கைது