மாவட்ட செய்திகள்

5 பேருக்கு மேல் கூட தடை புத்தாண்டு வாழ்த்து சொல்ல மக்கள் வெளியே வர அனுமதி மந்திரி அனில் தேஷ்முக் தகவல் + "||" + Happy New Year Allow people to come out Information from Minister Anil Deshmukh

5 பேருக்கு மேல் கூட தடை புத்தாண்டு வாழ்த்து சொல்ல மக்கள் வெளியே வர அனுமதி மந்திரி அனில் தேஷ்முக் தகவல்