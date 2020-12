மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி பஞ்சாயத்து யூனியன் அலுவலகத்தில் உள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் பரிசோதனை; கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் நேரில் ஆய்வு + "||" + Testing of electronic voting machines at the Thoothukudi Panchayat Union office; Checking Collector Senthilraj

தூத்துக்குடி பஞ்சாயத்து யூனியன் அலுவலகத்தில் உள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் பரிசோதனை; கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் நேரில் ஆய்வு