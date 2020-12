மாவட்ட செய்திகள்

சென்னிமலை அருகே பொங்கல் பரிசு டோக்கனை அ.தி.மு.க.வினர் வழங்குவதாக கூறி தி.மு.க.வினர் சாலை மறியல் + "||" + DMK roadblock near Chennimalai for Pongal token distribute in ADMK

சென்னிமலை அருகே பொங்கல் பரிசு டோக்கனை அ.தி.மு.க.வினர் வழங்குவதாக கூறி தி.மு.க.வினர் சாலை மறியல்