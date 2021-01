மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டுமனை பட்டா வழங்கக்கோரி முதல்-அமைச்சர் வீட்டை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட முயற்சி - சேலத்தில் பரபரப்பு + "||" + Request a housing bond First -minister the house Attempt to harass the public - Excitement in Salem

வீட்டுமனை பட்டா வழங்கக்கோரி முதல்-அமைச்சர் வீட்டை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட முயற்சி - சேலத்தில் பரபரப்பு