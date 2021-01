மாவட்ட செய்திகள்

தேர்வாய்கண்டிகை, செம்பரம்பாக்கம் ஏரிகளின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை; தண்ணீர் இருப்பு 10.85 டி.எம்.சி. ஆக உயர்வு + "||" + Rainfall in the catchment areas of Tharvaikandikai and Sembarambakkam lakes; The water balance rise in 10.85 TMC

தேர்வாய்கண்டிகை, செம்பரம்பாக்கம் ஏரிகளின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை; தண்ணீர் இருப்பு 10.85 டி.எம்.சி. ஆக உயர்வு