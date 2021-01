மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் பரவலாக மழை சாலைகளில் தேங்கிய நீரால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + In Karur district, the public is suffering due to the accumulation of rain water in various places

