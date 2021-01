மாவட்ட செய்திகள்

காதல் கணவரை மீட்டுத்தரக்கோரி கரூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இளம்பெண் தர்ணா போராட்டம் + "||" + Young girl Tarna protests at Karur Collector's office demanding release of her loving husband

காதல் கணவரை மீட்டுத்தரக்கோரி கரூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இளம்பெண் தர்ணா போராட்டம்