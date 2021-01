மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டியில் பரவலாக மழை; குன்னூரில் சாலையில் திடீரென்று மண்சரிந்தது + "||" + Widespread rain in the feed; The Coonoor road suddenly collapsed

ஊட்டியில் பரவலாக மழை; குன்னூரில் சாலையில் திடீரென்று மண்சரிந்தது