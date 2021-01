மாவட்ட செய்திகள்

சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி அறிவிப்புக்கு பின்னர் பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்படும்; அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் தகவல் + "||" + The Plus-2 general Exam schedule will be released after the announcement of the Assembly election date; Minister KA Senkottayan

சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி அறிவிப்புக்கு பின்னர் பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்படும்; அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் தகவல்