மாவட்ட செய்திகள்

வாணியம்பாடி தொகுதியில் 3 ஆயிரம் மாணவ-மாணவிகளுக்கு விலையில்லா சைக்கிள் - அமைச்சர் நிலோபர் கபில் வழங்கினார் + "||" + In Vaniyambadi constituency Free bicycles for 3 thousand students - Presented by Minister Nilofar Kapil

வாணியம்பாடி தொகுதியில் 3 ஆயிரம் மாணவ-மாணவிகளுக்கு விலையில்லா சைக்கிள் - அமைச்சர் நிலோபர் கபில் வழங்கினார்