மாவட்ட செய்திகள்

மேலும் 36 பேருக்கு கொரோனா: 48 பேர் குணமடைந்தனர் - சிகிச்சை பலனின்றி ஒருவர் பலி + "||" + Corona for 36 more: 48 healed - One dies without treatment

மேலும் 36 பேருக்கு கொரோனா: 48 பேர் குணமடைந்தனர் - சிகிச்சை பலனின்றி ஒருவர் பலி