மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் ஆட்சி தலைமை மாற்றம் குறித்து பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ.க்களே பேசுகிறார்கள் டி.கே.சிவக்குமார் சொல்கிறார் + "||" + In Karnataka Regarding the change of regime leadership Only BJP MLAs speak TK Sivakumar says

கர்நாடகத்தில் ஆட்சி தலைமை மாற்றம் குறித்து பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ.க்களே பேசுகிறார்கள் டி.கே.சிவக்குமார் சொல்கிறார்