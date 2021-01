மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி ஒத்திகைக்காக 4 மாவட்டங்கள் தேர்வு சுகாதாரத்துறை மந்திரி தகவல் + "||" + In Maratha For corona vaccine rehearsal 4 districts selected Information from the Minister of Health

மராட்டியத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி ஒத்திகைக்காக 4 மாவட்டங்கள் தேர்வு சுகாதாரத்துறை மந்திரி தகவல்