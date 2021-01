மாவட்ட செய்திகள்

செல்போன் டவர் அமைக்க ஒப்பந்தம் செய்வதாக பரமக்குடி பெண்ணிடம் ரூ.1¼ லட்சம் மோசடி + "||" + Rs 1 lakh scam against Paramakudi woman for agreeing to set up cell phone tower

