மாவட்ட செய்திகள்

கறம்பக்குடி பகுதியில் மஞ்சள் கொத்துகள் விளைச்சல் அமோகம்; நல்ல விலை கிடைக்கும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Yield of yellow clusters in Karambakudy area; Farmers expect to get good prices

கறம்பக்குடி பகுதியில் மஞ்சள் கொத்துகள் விளைச்சல் அமோகம்; நல்ல விலை கிடைக்கும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு