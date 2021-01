மாவட்ட செய்திகள்

வெள்ளகோவிலில் பரிகார பூஜையின்போது பெண்ணை கொலை செய்த ஆட்டோ டிரைவர் கைது; ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கு ஆசைப்பட்டு கொன்றதாக பரபரப்பு வாக்குமூலம் + "||" + Auto driver arrested for killing woman during Parikara Puja at vellai Kovil; Sensational confession that he killed for the sake of luxury life

வெள்ளகோவிலில் பரிகார பூஜையின்போது பெண்ணை கொலை செய்த ஆட்டோ டிரைவர் கைது; ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கு ஆசைப்பட்டு கொன்றதாக பரபரப்பு வாக்குமூலம்