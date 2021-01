மாவட்ட செய்திகள்

புத்தாண்டையொட்டி ஒகேனக்கல்லில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர் - மேட்டூர், ஏற்காட்டில் பூங்காக்கள் வெறிச்சோடின + "||" + Tourists flock to Okanagan on New Year's Eve - Parks in Mettur and Yercaud were deserted

புத்தாண்டையொட்டி ஒகேனக்கல்லில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர் - மேட்டூர், ஏற்காட்டில் பூங்காக்கள் வெறிச்சோடின