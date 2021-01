மாவட்ட செய்திகள்

பிரதமர் மோடியின் ஆசைப்படி விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்க கர்நாடக அரசு நடவடிக்கை முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா பேட்டி + "||" + To double the income of farmers Government of Karnataka action Interview with First-Minister Eduyurappa

பிரதமர் மோடியின் ஆசைப்படி விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்க கர்நாடக அரசு நடவடிக்கை முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா பேட்டி