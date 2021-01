மாவட்ட செய்திகள்

சுற்றுலா பயணிகள் வருகையால் சுண்ணாம்பாறு படகு குழாமில் ரூ. 10 லட்சம் வசூல் + "||" + Due to the arrival of tourists In the boat crew Rs. 10 lakh collection

சுற்றுலா பயணிகள் வருகையால் சுண்ணாம்பாறு படகு குழாமில் ரூ. 10 லட்சம் வசூல்