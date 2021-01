மாவட்ட செய்திகள்

திருமருகல் அருகே வி‌‌ஷமருந்து தெளிக்கப்பட்டதால் 1½ ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் கருகி நாசம் போலீசார் விசாரணை + "||" + Police are investigating the destruction of 10 acres of paddy fields due to poisoning near Thirumurugal

திருமருகல் அருகே வி‌‌ஷமருந்து தெளிக்கப்பட்டதால் 1½ ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் கருகி நாசம் போலீசார் விசாரணை