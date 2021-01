மாவட்ட செய்திகள்

மழையால் பாதிக்கப்பட்ட நெற்பயிர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்காததை கண்டித்து விவசாயிகள், அழுகிய பயிர்களுடன் வந்து தப்படித்து ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Farmers protest against failure to provide relief to rain-affected paddy fields with rotten crops

மழையால் பாதிக்கப்பட்ட நெற்பயிர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்காததை கண்டித்து விவசாயிகள், அழுகிய பயிர்களுடன் வந்து தப்படித்து ஆர்ப்பாட்டம்