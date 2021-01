மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மாவட்டத்தில் கஞ்சா விற்பனை குறித்து ‘வாட்ஸ்-அப்’பில் தகவல் தெரிவிக்கலாம்; போலீஸ் சூப்பிரண்டு அறிவிப்பு + "||" + Cannabis sales in Theni district can be reported on WhatsApp; Police Superintendent Notice

தேனி மாவட்டத்தில் கஞ்சா விற்பனை குறித்து ‘வாட்ஸ்-அப்’பில் தகவல் தெரிவிக்கலாம்; போலீஸ் சூப்பிரண்டு அறிவிப்பு