மாவட்ட செய்திகள்

சின்னசேலம் அருகே பரபரப்பு ஊருக்குள் புகுந்த மர்ம விலங்கு 13 வெள்ளாடுகளை அடித்து கொன்றது கிராமமக்கள் அச்சம் + "||" + Villagers fear that a mysterious animal that entered a bustling town near Chinnasalem has killed 13 goats

சின்னசேலம் அருகே பரபரப்பு ஊருக்குள் புகுந்த மர்ம விலங்கு 13 வெள்ளாடுகளை அடித்து கொன்றது கிராமமக்கள் அச்சம்