மாவட்ட செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டை அருகே, கூலி தொழிலாளி கொலையில் அண்ணன் உள்பட 7 பேர் கைது - போலீஸ் விசாரணையில் பரபரப்பு வாக்குமூலம் + "||" + Near Jolarpet, 7 arrested for killing laborer, including brother - Sensational confession during police investigation

ஜோலார்பேட்டை அருகே, கூலி தொழிலாளி கொலையில் அண்ணன் உள்பட 7 பேர் கைது - போலீஸ் விசாரணையில் பரபரப்பு வாக்குமூலம்