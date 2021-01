மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் கிச்சிப்பாளையத்தில் பணம் கொடுக்காததால் நெல்லை வியாபாரியை கடத்தி வீட்டில் அடைத்து துன்புறுத்திய ரவுடிகள் - தப்பி வந்து போலீசில் புகார் கொடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என குற்றச்சாட்டு + "||" + The rowdies who kidnapped a paddy trader and locked him up at home for not paying in Salem

சேலம் கிச்சிப்பாளையத்தில் பணம் கொடுக்காததால் நெல்லை வியாபாரியை கடத்தி வீட்டில் அடைத்து துன்புறுத்திய ரவுடிகள் - தப்பி வந்து போலீசில் புகார் கொடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என குற்றச்சாட்டு