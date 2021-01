மாவட்ட செய்திகள்

ஜெயலலிதா மரணம் பற்றி விசாரணை நடத்தி குற்றவாளிகளை மக்கள் முன் நிறுத்தி தண்டனை வழங்குவது தான் முதல் வேலை மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + MK Stalin's first speech was to investigate Jayalalithaa's death and bring the culprits to justice

ஜெயலலிதா மரணம் பற்றி விசாரணை நடத்தி குற்றவாளிகளை மக்கள் முன் நிறுத்தி தண்டனை வழங்குவது தான் முதல் வேலை மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு