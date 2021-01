மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிகள் திறப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம்28 பேர் கைது + "||" + For the opening of schools Protesting Struggle 28 people arrested

பள்ளிகள் திறப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம்28 பேர் கைது