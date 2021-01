மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் குரூப்-1 தேர்வை 2,944 பேர் எழுதினர் கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி ஆய்வு + "||" + 2,944 candidates across the district wrote the Group-1 exam, according to a study by Collector Sandeep Nanduri

மாவட்டம் முழுவதும் குரூப்-1 தேர்வை 2,944 பேர் எழுதினர் கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி ஆய்வு