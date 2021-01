மாவட்ட செய்திகள்

மாநகராட்சியை கைப்பற்றினால் அவுரங்காபாத் நகரின் பெயரை நாங்கள் மாற்றுவோம் - பா.ஜனதா தலைவர் உறுதி + "||" + We will change the name of Aurangabad city if the corporation is taken over - BJP leader confirmed

மாநகராட்சியை கைப்பற்றினால் அவுரங்காபாத் நகரின் பெயரை நாங்கள் மாற்றுவோம் - பா.ஜனதா தலைவர் உறுதி