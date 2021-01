மாவட்ட செய்திகள்

நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பை அகற்றக்கோரி செல்போன் கோபுரத்தில் ஏறி முதியவர் போராட்டம் + "||" + The old man struggles to climb the cell phone tower to demand the removal of the waterfront occupation

நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பை அகற்றக்கோரி செல்போன் கோபுரத்தில் ஏறி முதியவர் போராட்டம்