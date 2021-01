மாவட்ட செய்திகள்

வாய்மேடு, திருமருகல் பகுதிகளில் மக்கள் கிராம சபை கூட்டம் தி.மு.க. சார்பில் நடந்தது + "||" + People's Grama Niladhari meeting in Vaimedu and Thirumarukal areas Happened on behalf of

வாய்மேடு, திருமருகல் பகுதிகளில் மக்கள் கிராம சபை கூட்டம் தி.மு.க. சார்பில் நடந்தது