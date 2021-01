மாவட்ட செய்திகள்

இரும்பு தடுப்புகளை சாய்த்து கலெக்டர் அலுவலகத்துக்குள் புகுந்த விவசாயிகள் - தரையில் படுத்து உருண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Farmers tilting iron barriers and entering the collector's office - lying on the ground and rolling, causing a stir

இரும்பு தடுப்புகளை சாய்த்து கலெக்டர் அலுவலகத்துக்குள் புகுந்த விவசாயிகள் - தரையில் படுத்து உருண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு