மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் 382 போலீசார் கிராம விழிப்புணர்வு அலுவலர்களாக நியமனம் - போலீஸ் சூப்பிரண்டு சக்தி கணேசன் கையேடுகளை வழங்கினார் + "||" + 382 policemen have been appointed as Village Awareness Officers across the district

மாவட்டம் முழுவதும் 382 போலீசார் கிராம விழிப்புணர்வு அலுவலர்களாக நியமனம் - போலீஸ் சூப்பிரண்டு சக்தி கணேசன் கையேடுகளை வழங்கினார்