மாவட்ட செய்திகள்

மக்களுக்கு துரோகம் செய்தவர்கள் வீழ்த்தப்பட வேண்டும் - நாமக்கல் தேர்தல் பிரசாரத்தில் கமல்ஹாசன் பேச்சு + "||" + Those who betrayed the people must be brought down - Kamal Haasan's speech during the Namakkal election campaign

மக்களுக்கு துரோகம் செய்தவர்கள் வீழ்த்தப்பட வேண்டும் - நாமக்கல் தேர்தல் பிரசாரத்தில் கமல்ஹாசன் பேச்சு