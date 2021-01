மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் பறவை காய்ச்சல் பரவுவதை தடுக்க முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கை - மந்திரி சுதாகர் பேட்டி + "||" + Precautionary measures to prevent the spread of bird flu in Karnataka - Interview with Minister Sudhakar

கர்நாடகத்தில் பறவை காய்ச்சல் பரவுவதை தடுக்க முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கை - மந்திரி சுதாகர் பேட்டி