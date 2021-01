மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த விண்ணப்பதாரர்கள் வீடுகளுக்கே சென்று பார்வையாளர் நேரில் ஆய்வு + "||" + Applicants for correction of voter list in Tirupathur district Go to the houses and inspect the visitor in person

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த விண்ணப்பதாரர்கள் வீடுகளுக்கே சென்று பார்வையாளர் நேரில் ஆய்வு