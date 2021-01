மாவட்ட செய்திகள்

தபால் ஓட்டு போடுவதற்கு 80 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் பட்டியல் தயாரிக்க வேண்டும் - சிறப்பு பார்வையாளர் உத்தரவு + "||" + People over the age of 80 to postage Make a list - Special visitor order

தபால் ஓட்டு போடுவதற்கு 80 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் பட்டியல் தயாரிக்க வேண்டும் - சிறப்பு பார்வையாளர் உத்தரவு