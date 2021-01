மாவட்ட செய்திகள்

இறந்த தொழிலாளியின் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு வழங்காத தனியார் நிறுவன சொத்துக்களை ஜப்தி செய்ய நடவடிக்கை + "||" + Action to confiscate private company assets that do not provide compensation to the family of the deceased worker

இறந்த தொழிலாளியின் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு வழங்காத தனியார் நிறுவன சொத்துக்களை ஜப்தி செய்ய நடவடிக்கை