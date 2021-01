மாவட்ட செய்திகள்

‘கோவின்’ செயலி மூலம் கொரோனா தடுப்பூசிக்கு முன்பதிவு செய்யலாம்; சுகாதாரத்துறை அதிகாரி தகவல் + "||" + The corona vaccine can be booked through the Covin App; Health Officer Information

