நீலகிரி மாவட்டத்தில் போலி சான்றிதழ் கொடுத்து ஆசிரியர் பணியில் சேர்ந்த 5 பேர் தலைமறைவு குற்றவாளிகளாக அறிவிப்பு; போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டை

மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரி மாவட்டத்தில் போலி சான்றிதழ் கொடுத்து ஆசிரியர் பணியில் சேர்ந்த 5 பேர் தலைமறைவு குற்றவாளிகளாக அறிவிப்பு; போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டை + "||" + 5 persons in the Nilgiris have been declared absconding after giving fake certificates and joining the teaching profession; Police intensive search hunt

நீலகிரி மாவட்டத்தில் போலி சான்றிதழ் கொடுத்து ஆசிரியர் பணியில் சேர்ந்த 5 பேர் தலைமறைவு குற்றவாளிகளாக அறிவிப்பு; போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டை