மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார்சைக்கிளுடன் கீழே விழுந்தபோது லாரி சக்கரத்தில் சிக்கி கறிக்கடை ஊழியர் பலி + "||" + When falling down with a motorcycle The truck got stuck in the wheel Shopkeeper killed

மோட்டார்சைக்கிளுடன் கீழே விழுந்தபோது லாரி சக்கரத்தில் சிக்கி கறிக்கடை ஊழியர் பலி