மாவட்ட செய்திகள்

எழும்பூர் குழந்தைகள் நல ஆஸ்பத்திரியில், 36 மணிநேரம் சிகிச்சை அளித்து 1½ வயது குழந்தையை காப்பாற்றிய டாக்டர்கள் + "||" + Doctors save a 10-year-old child after 36 hours of treatment at the Egmore Children's Hospital

எழும்பூர் குழந்தைகள் நல ஆஸ்பத்திரியில், 36 மணிநேரம் சிகிச்சை அளித்து 1½ வயது குழந்தையை காப்பாற்றிய டாக்டர்கள்