மாவட்ட செய்திகள்

வன்னியர்களுக்கு 20 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்க வலியுறுத்தி பா.ம.க.வினர், திருவாரூர் நகராட்சி ஆணையரிடம் மனு அளித்தனர் + "||" + The BJP has filed a petition with the Thiruvarur Municipal Commissioner demanding a 20 per cent reservation for the Vanni

வன்னியர்களுக்கு 20 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்க வலியுறுத்தி பா.ம.க.வினர், திருவாரூர் நகராட்சி ஆணையரிடம் மனு அளித்தனர்