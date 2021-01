மாவட்ட செய்திகள்

கொரடாச்சேரி ஒன்றியத்தில் வாழை தோட்டத்தில் மழை நீர் தேங்கியது வாழைத்தார்கள் அறுவடை செய்வதில் பாதிப்பு + "||" + Impact of rainwater harvesting on banana orchards in Koradacheri Union

கொரடாச்சேரி ஒன்றியத்தில் வாழை தோட்டத்தில் மழை நீர் தேங்கியது வாழைத்தார்கள் அறுவடை செய்வதில் பாதிப்பு