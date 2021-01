மாவட்ட செய்திகள்

காவேரிப்பட்டணம் அருகே, போலி சான்றிதழ் கொடுத்து, ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் கைது - 21 ஆண்டுகளுக்கு பின் சிக்கினார் + "||" + Near Kaveripattanam, a teacher who gave a fake certificate was arrested after 21 years

காவேரிப்பட்டணம் அருகே, போலி சான்றிதழ் கொடுத்து, ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் கைது - 21 ஆண்டுகளுக்கு பின் சிக்கினார்