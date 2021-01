மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 17-ந் தேதி 1, 274 முகாம்களில் போலியோ சொட்டு மருந்து - கலெக்டர் மெகராஜ் தகவல் + "||" + Polio drops in 1,274 camps in Namakkal district on the 17th - Collector Megharaj information

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 17-ந் தேதி 1, 274 முகாம்களில் போலியோ சொட்டு மருந்து - கலெக்டர் மெகராஜ் தகவல்