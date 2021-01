ஜவ்வாதுமலையில் ரூ.2 கோடி மதிப்பீட்டில் செயல்படும் பழங்குடியினர் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் - கலெக்டர் ஆய்வு

மாவட்ட செய்திகள்

ஜவ்வாதுமலையில் ரூ.2 கோடி மதிப்பீட்டில் செயல்படும் பழங்குடியினர் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் - கலெக்டர் ஆய்வு + "||" + Operating at an estimated cost of Rs.2 crore javvatumalai Tribal Farmer Production Company - Collector inspection

ஜவ்வாதுமலையில் ரூ.2 கோடி மதிப்பீட்டில் செயல்படும் பழங்குடியினர் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் - கலெக்டர் ஆய்வு